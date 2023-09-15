行業剖析：Apple概念股經營壓力未減
蘋果公司（Apple Inc.）剛發布iPhone 15系列，在新系列配置更高端鏡頭，共推出4個版本。不過，在發布新產品後，Apple股價不升反跌，反映市場不看好新系列銷售情況。另外，早前華為率先推出Mate 60系列，採用國產高端晶片，市場反應不俗，或影響新iPhone的需求，特別是中國市場，故一眾Apple概念股表現未見驚喜。
Apple手機市場前景受到挑戰。iPhone在內地市場銷售被華為搶攤，加上是次新iPhone升級的技術不顯著，或讓一些目前的iPhone用戶轉投華為懷抱，而原本安卓（Android）的用戶需要升級換新機時，亦有不同選擇。
舜宇富智康毛利率降
同時，一眾Apple供應鏈企業亦表示手機市場競爭激烈。舜宇光學(02382)為一間全球領先的綜合光學零件及產品生產商。今年8月，集團的手機鏡頭出貨量按年上升17%至1.08億件，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位；按月上升13.2%，主因客戶需求有所增加。
今年首6個月，舜宇毛利率約14.9%，較去年同期下降約5.9個百分點。集團毛利率下降主要受智能手機市場需求疲軟，以及智能手機鏡頭持續降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的毛利率較去年同期均有所下降。
富智康集團(02038)亦表示，手機製造業高度活躍且競爭激烈，而且日益飽和。自2017年底以來，集團面臨嚴峻的市場環境及較大的利潤率下行壓力和需求萎縮，該等情況持續至今年上半年，影響將持續至下半年。今年首6個月，富智康毛利率為1.48%，按年減少0.5個百分點，毛利率急劇下跌主要受累手機需求轉弱及競爭激烈等。
比亞迪電子(00285)預料，由於整體經濟前景疲弱及通脹居高不下，消費電子業務需求恢復緩慢。雖然市場前景仍存在很多不確定性，但下半年是消費電子產品的傳統促銷季節，市場會推出較多新款產品吸引消費者，預期下半年的市場環境會較上半年有所改善。
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