行業剖析：Apple概念股經營壓力未減

蘋果公司（Apple Inc.）剛發布iPhone 15系列，在新系列配置更高端鏡頭，共推出4個版本。不過，在發布新產品後，Apple股價不升反跌，反映市場不看好新系列銷售情況。另外，早前華為率先推出Mate 60系列，採用國產高端晶片，市場反應不俗，或影響新iPhone的需求，特別是中國市場，故一眾Apple概念股表現未見驚喜。

Apple手機市場前景受到挑戰。iPhone在內地市場銷售被華為搶攤，加上是次新iPhone升級的技術不顯著，或讓一些目前的iPhone用戶轉投華為懷抱，而原本安卓（Android）的用戶需要升級換新機時，亦有不同選擇。