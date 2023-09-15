●滙豐與科大商學院將於周六起，開展為期一星期的假設性數碼港元測試，有近200名科大師生已報名參與試驗，每位參加者可透過特設的電子錢包獲得100元假設性數碼港元代幣，測試期間於校內咖啡店及飯堂等5家商戶消費。滙豐稱，研究結果有助驗證數碼貨幣在零售及公共場景的效用，讓行業持份者更好了解其吸引力，以及於現有支付服務生態系統中的定位。