簡訊一覽
●滙豐與科大商學院將於周六起，開展為期一星期的假設性數碼港元測試，有近200名科大師生已報名參與試驗，每位參加者可透過特設的電子錢包獲得100元假設性數碼港元代幣，測試期間於校內咖啡店及飯堂等5家商戶消費。滙豐稱，研究結果有助驗證數碼貨幣在零售及公共場景的效用，讓行業持份者更好了解其吸引力，以及於現有支付服務生態系統中的定位。
●中煤能源(01898)8月商品煤產量按年增7.5%至1,174萬噸，商品煤銷量按年跌6.6%至2,425萬噸。
●金管局8月外匯基金的境外資產減少64億元至34,834億元，貨幣基礎為18,766億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,731億元，對外負債總額為221億元。
●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺公屋祥華邨祥景樓高層1室，實用面積約358方呎，兩房間隔，未補價第二市場原叫價238萬元，放盤兩個半月勁減逾兩成，以190萬元成交，呎價約5,307元。
●中原（工商舖）李婉琪稱，尖沙咀星光行12樓一籃子商廈單位，面積約878至2,138方呎，於9月30日前加設期間限定優惠，折後最低呎價約14,579元起，入場費約1,280萬元，售價及呎價最低為14室。該廈海景單位最高呎價曾高逾2.1萬元。
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