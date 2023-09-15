德傳禁止中企 全購衞星初創

歐美的遏華聯盟針對中國企業海外發展的消息無日無之。外媒報道，德國政府禁止已經擁有當地衞星初創企業KLEO Connect 53%股份的上海垣信衞星科技，從德國公司EightyLeo手中收購KLEO Connect餘下45%股權。

KLEO Connect擬建立一個類似SpaceX的星鏈（Starlink）項目，由300多顆小型低地軌道衞星組成網絡，到2028年與地面基礎設施一起全面投入使用，以提供全球通訊服務。隨着各界探討烏克蘭軍方抵禦俄羅斯入侵時可能使用星鏈，這個新興太空領域愈來愈被認為具有戰略重要性。

冀降低對內地依賴 過去一年，德國對中國的立場變得更加強硬，總理紹爾茨警告，必須降低對這個亞洲強權的戰略依賴。由於有國家安全疑慮，且擔憂敏感技術知識流向中國，德國當局去年11月阻撓中企投資德國兩家半導體製造商。近年中企洽商入股德國漢堡港（Hamburg Port）貨櫃碼頭交易也是一波三折，最終拖至今年5月才獲放行。