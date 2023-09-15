余偉文：亞洲國家能源轉換迎資金挑戰

金管局總裁余偉文表示，超過70%的溫室氣體排放是來自能源，能源轉換是紓緩氣候變化的重要方式，估計發展中國家每年需要兩萬億美元作為能源轉換，但目前資金供應不足四分之一，龐大的資金需求令亞洲國家在能源轉換上帶來挑戰。

余在出席一論壇時指出，未來10年，亞洲將是其中一個用電量增長最迅速的地方，但區內仍然高度依賴煤電，因此用作能源轉換的資金更為重要，資金來源包括發行綠債、ESG（環境、社會及管治）基金和碳排放權交易等。

香港可提供融資渠道 他又稱，香港是亞洲領先的國際金融中心，亦是綠債樞紐，可為亞洲和一帶一路沿線國家提供融資渠道，去年香港佔亞洲綠債及可持續債券發行量的三分之一，目前有約200隻ESG基金獲證監會批准，一年內增速達55%。金管局2016年成立基建融資促進辦公室（IFFO），至今有約100個合作夥伴。

獲委任國際清算銀行（BIS）主要新興市場經濟體行長會議主席的余偉文指，新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統發揮的作用日益重要，BIS主要新興市場經濟體行長會議提供一個有用的平台，供世界各地主要新興經濟體探討經濟與金融相關議題，期待與新興市場經濟體中央銀行行長合作，共同促進經濟發展及貨幣與金融穩定。