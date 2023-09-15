全球鋰礦2025年料倍增至逾百個

鋰是生產電動車電池的原料，調研機構TrendForce的研究顯示，去年全球鋰產量約86萬噸碳酸鋰當量（LCE），其中美國鋰礦商ALB鋰產品（包括鋰輝石、鋰鹽、代工）產量已超過18萬噸LCE，佔比約21%，預計今年全球鋰產量可達121萬噸LCE，ALB產量佔20萬噸LCE，佔比17%居首。目前，ALB在智利、澳洲、美國等地掌握着全球儲量最大，質量及成本最具競爭力的鋰鹽湖和鋰礦資源，同時又在鋰精煉領域擁有全球最多鋰鹽產能。

事實上，隨着鋰需求不斷擴大，全球鋰資源開發趨活躍。該機構表示，去年全球鋰礦投產項目已逾40個，料2025年後數目將達100多個，增幅超過一倍。目前ALB僅僅是氫氧化鋰年產能已達到11萬噸，約佔全球總產能的23%。大型鋰化學品廠商為保全球競爭優勢，將向上游鋰礦廠商併購以確保鋰資源供應。

資源供給趨集中化 今年5月美國Livent宣布將與澳洲鋰礦廠商Allkem進行合併，以及近期美國鋰生產商AlbemarieCorp提購澳洲礦商Liontown Resources都是例子，後續全球鋰資源的供給將趨於集中化，且未來幾年各地在爭奪相關礦產供應控制方面的企業併購交易仍會增加。

其他重要礦產方面，外媒引述標普全球的數據，剛果擁有全球43%的鈷礦藏，阿根廷擁有34%的鋰礦藏，智利擁有30%的銅礦藏，印尼佔有19%的鎳礦藏，這些國家掌握的礦藏佔比都超過沙特阿拉伯在全球石油產量中的12%佔比，亦超過俄羅斯在全球天然氣產量中的16%佔比。就這4種礦產，礦藏前5多國家佔據了全球一半以上的儲量；相比之下，在油氣方面，前4大國家總計掌控的份額不到全球的一半。