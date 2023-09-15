澳銀NAB計劃撤港 業務整合至滬星日

香港又遭遇外資撤離，令國際金融中心地位再受打擊。以去年底的資產負債表計排名，澳洲第3大銀行澳洲國民銀行（National Australia Bank，簡稱NAB）宣布，將會在未來18個月內關閉其香港辦事處，並將區內業務整合到上海、新加坡及東京的辦事處。NAB昨日在悉尼交易所股價漲1.14%至29.31澳元，表現跑贏同業。

料50名員工受影響 NAB此舉預計會影響在香港50名員工，包括庫務、財務、風險、法律和技術部門的工作人員。此外，少數企業和機構融資的銀行家亦會受到影響，當中部分人會被重新聘任，並整合至其他地區。

該行新加坡的亞洲執行官Krista Baetens在聲明中表示，關閉香港辦事處這一個艱難決定並不是草率作出，而在對戰略進行全面評估後決定，反映該行希望將企業及機構業務，與NAB及客戶的機遇結合。

去年關北京辦事處 事實上，NAB去年已關閉其北京辦事處，本次又撤離香港，或與東西方政治問題有關，惟有關猜測未獲該行證實。另外，澳洲第4大銀行西太平洋銀行（Westpac）亦於2020年10月宣布撤出香港，當時稱需要用18至24個月時間作業務轉移，並會專注在澳洲和新西蘭的核心業務，和繼續新加坡的業務。

值得留意的是，香港金管局今年1月時曾宣布，已完成對西太平洋銀行香港分行的調查及紀律處分程序，對其違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款，涉及該行沒有及時完成就某些客戶進行的定期覆核等。

現時在香港營運的大型澳洲銀行，尚包括澳新銀行（ANZ）和澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）。