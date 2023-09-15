歐央行意外加息0.25厘 暗示利率或見頂

歐洲央行意外地宣布加息0.25厘，將3大政策利率︰主要再融資操作利率（MRO）、邊際貸款利率（MLF）和存款利率，分別提高至4.5厘、4.75厘及4厘。不過，該行同時稱，關鍵政策利率已經達到「能夠在足夠長時間內維持的水平」，暗示利率或已見頂。

歐洲央行行長拉加德稱，雖然本季度經濟表現疲軟，但通脹「仍在長時間內持續過高」。根據該行最新的預測，明年通脹率為3.2%，仍處於2%的目標水平之上。荷蘭國際集團（ING）的報告指出，歐央行之所以無視市場今次不加息的預期，是為了展現出壓制通脹的決心，至於由加息引發的經濟放緩「至少目前而言不重要」。

全球發達經濟體的高利率政策，到底對經濟會產生甚麼長遠影響，目前仍是未知之數。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）提醒投資者，勿對美國在不引發衰退的情況下壓抑通脹的預期過於樂觀，並重申聯儲局可能需要進一步加息。

美8月PPI增1.6% 高過預期 薩默斯稱，美國經濟實現「軟着陸」的窗口非常狹窄，他認為未來經濟的3種走向分別是︰軟着陸、硬着陸，以及不着陸（經濟保持高增長但通脹持續高企），而這3種情況的概率是一樣。基於此預測，他認為金融市場當前仍過於樂觀，要對某些資產非常謹慎，尤其是股市。

大型對沖基金橋水公司創始人、「鱷王」達利奧（Ray Dalio）也認為「現金為王」是更好的投資策略。雖然近期隨着聯儲局不斷加息，債券孳息率已升至具吸引力的水平，但他明言「我不想持有債券，目前我覺得現金還是不錯的。」他認為全球債務不斷加速增長，長遠來看債券並非好投資。

繼日前公布的美國消費物價指數（CPI）通脹率有所反彈後，最新的經濟數據亦顯示，8月生產物價指數（PPI）按年增長1.6%，明顯高於預期，反映通脹仍存在反彈風險；同月零售銷售亦按月增長0.6%，好過預期。另外，上周首申領失業救濟人數為22萬人，略少過預期；截至前周止持續申領人數則為168.8萬人。

Arm首掛 道指曾漲248 美股3大指數早段表現向好，道指曾升248點，報34,823點；標指升26點，報4,493點；以科技股為主的納指升82點，報13,895點。

企業消息方面，萬眾矚目的新股集資王、晶片設計專利公司Arm周四正式掛牌。Arm今次上市招股價51美元，發行9,550萬單位的美國存託股票（ADS），集資48.7億美元。公司管理層接受外媒訪問時表示，其中國子公司業務表現良好。