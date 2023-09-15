產經

恒指夜期曾高水140 內銀ADR偏軟

港股續上演「萬八攻防戰」，昨日成交額僅816億元。（中新社圖片） 港股續上演「萬八攻防戰」，昨日成交額僅816億元。（中新社圖片）
港股續上演「萬八攻防戰」，昨日成交額僅816億元。（中新社圖片）
中國人民銀行收市後宣布今日起全面下調金融機構的存款準備金率，恒生指數夜期高水140點後，升幅明顯收窄。港股美國預託證券（ADR）方面，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)早段分別較香港收市價低0.26%及0.33%，騰訊控股(00700)則較港低0.05%。
港股終止6連跌 成交弱
「降準」消息公布之前，港股「萬八攻防戰」延續第4個交易日，恒指昨日大玩過山車，早段曾升164點，高見18,101點，惟未幾又再失守18,000點大關，低見17,928點，跌80點，儘管午後再度倒升，但3度上攻18,100點遇阻，全日升幅僅餘38點，收報18,047點，但總算終結6日跌勢。國企指數升39點或0.63%，收報6,275點；科技指數升17點或0.44%，收報4,059點。
倦戰情緒在低迷的成交額得到反映，港股總成交額僅約816億元，本季迄今日均成交額僅約1,021億元，暫時略低於第二季的約1,026億元。港股通錄得淨買入26.12億元，不再由盈富基金(02800)等ETF南向通的標的左右。
兩桶油發威 滙控4連升
大市昨日升勢歸功於滙豐控股(00005)4連升，收報59.75元，升1.27%；另「3桶油」當中盈利較側重上游的中國海洋石油(00883)及中國石油(00857)分別升5.82%及5.02%。3者為昨日貢獻恒指點數最多的3隻藍籌股，合共帶動恒指上升53.92點。
友邦保險(01299)則繼續尋底，跌2.23%，收報65.55元，又創今年收市新低，拖低大市28點，遠超其他下跌的藍籌。
人民銀行釋放流動性難免會令人民幣受壓。花旗中國股票策略師劉顯達表示，人民幣兌每美元貶值恐怕會持續，資源股是最大贏家，因為他們的生意用美元定價，而交通及個別綜合企業會是最大輸家，因為他們借下一大堆美元債。
其他利淡因素如中國經濟復甦緩慢及中美關係仍然存在下，他建議「炒股唔炒市」（Staying Selective），又看好A股多於港股，因為內地股市更能直接受惠內地刺激經濟。配置上，互聯網、科技的權重可以高過股指，即使消費和交通仍值得看好，但因應經濟復甦慢，取態已較之前保守，首選港股包括周大福(01929)、攜程集團(09961)、中國民航信息網絡(00696)和比亞迪股份(01211)。
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