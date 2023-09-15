恒指夜期曾高水140 內銀ADR偏軟

「降準」消息公布之前，港股「萬八攻防戰」延續第4個交易日，恒指昨日大玩過山車，早段曾升164點，高見18,101點，惟未幾又再失守18,000點大關，低見17,928點，跌80點，儘管午後再度倒升，但3度上攻18,100點遇阻，全日升幅僅餘38點，收報18,047點，但總算終結6日跌勢。國企指數升39點或0.63%，收報6,275點；科技指數升17點或0.44%，收報4,059點。

人民銀行釋放流動性難免會令人民幣受壓。花旗中國股票策略師劉顯達表示，人民幣兌每美元貶值恐怕會持續，資源股是最大贏家，因為他們的生意用美元定價，而交通及個別綜合企業會是最大輸家，因為他們借下一大堆美元債。