恒指夜期曾高水140 內銀ADR偏軟
港股終止6連跌 成交弱
「降準」消息公布之前，港股「萬八攻防戰」延續第4個交易日，恒指昨日大玩過山車，早段曾升164點，高見18,101點，惟未幾又再失守18,000點大關，低見17,928點，跌80點，儘管午後再度倒升，但3度上攻18,100點遇阻，全日升幅僅餘38點，收報18,047點，但總算終結6日跌勢。國企指數升39點或0.63%，收報6,275點；科技指數升17點或0.44%，收報4,059點。
倦戰情緒在低迷的成交額得到反映，港股總成交額僅約816億元，本季迄今日均成交額僅約1,021億元，暫時略低於第二季的約1,026億元。港股通錄得淨買入26.12億元，不再由盈富基金(02800)等ETF南向通的標的左右。
兩桶油發威 滙控4連升
友邦保險(01299)則繼續尋底，跌2.23%，收報65.55元，又創今年收市新低，拖低大市28點，遠超其他下跌的藍籌。
人民銀行釋放流動性難免會令人民幣受壓。花旗中國股票策略師劉顯達表示，人民幣兌每美元貶值恐怕會持續，資源股是最大贏家，因為他們的生意用美元定價，而交通及個別綜合企業會是最大輸家，因為他們借下一大堆美元債。
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