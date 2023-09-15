港新股有力追落後

羅兵咸：待不穩因素消退 吸特專科企 港股水盡鵝飛，新股市場自然無運行。會計師行羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒表示，環球經濟前景未明朗、地緣政治局勢緊張，不但降低港股市場的交投，亦使美元資金在香港投資的份額縮小。不過，不穩定因素消退後，隨着市場需求恢復，本港資本市場正逐步重拾動力，也將持續吸引特專科技企業赴港上市。

內地TMT海外僅集資41億 港股上半年跌2.58%，該行指出，內地TMT（科技、媒體及通訊）行業上半年的首次公開招股（IPO）只有16宗在香港或海外進行，佔整體只有24%，集資額折合只有41億元（人民幣‧下同），佔整體只有5%。

滬深300指數同期也累跌0.75%，但不改A股作為TMT公司上市的主要選擇地位。期內，上海科創板和深圳創業板分別錄得26家和13家內地TMT企業上市，分別佔整體的39%和20%，於科創板上市的TMT公司一共集資約606億元，佔整體74%，創業板的同類新股則錄約142億元融資額，佔總額17%。

一大原因是本港估值大落後。該行稱，內地TMT公司上半年在A股上市的平均首發市盈率為47倍，高於過去兩年，其中科創板更加高達92倍，創業板50倍，反觀香港僅22倍，連在中概股成為政客攻擊對象的美國，也有38倍。以上數字均撇除蝕錢企業。

另外，上半年有9家內地TMT企業選擇在創建不到兩年的北京證券交易所掛牌，佔整體宗數14%，融資額約12億元。繼中國證監會月初下發文件，要5年內顯著提高北交所市場規模、效率、功能、活躍度和穩定性等後，北京市11部門再提出支持獨角獸企業加快登陸資本市場，選擇北交所者可享「專人對接、即報即審、審過即發」。

要留意的是，內地上月底宣布要控制新股上市節奏，以免攤薄提振股市和房地產企業進行股權融資的資金。

羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通訊行業主管合夥人高建斌認為影響只是短期，這些政策組合拳反映當局決心活躍A股市場、提振投資者信心，可望引導A股市場良性長遠發展。

中概股方面，羅兵咸永道中國審計業務合夥人陳建孝稱，境外上市備案管理相關制度規則落地，正逐步形成更透明、高效和順暢的境外上市監管協調機制，以美股可對標企業較多，內地公司赴美上市有一定吸引力，但回復昔日水平仍要一段時間，要視乎市況、行業和中美關係。他又認為，TMT企業和券商日後會繼續參考以往同業在招股書披露中國相關業務風險。

上半年內地TMT企業上市概況