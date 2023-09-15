絲絲講場：茅台又玩跨界 推出酒心朱古力
出現財困嘅貴州省，其重要資產乃國際聞名嘅貴州茅台，最近繼與瑞幸咖啡推出茅台Latte（醬香拿鐵）紅遍全國後，所謂「打蛇隨棍上」，茅台宣布聽日開售號稱「入口即化、回味悠長」嘅酒心朱古力，12日推兩款跨界產品，認真進取！
茅台咖啡有幾火？話說絲絲上個禮拜去咗大西北出名食牛肉麵嘅省城，下晝一點幾見到有間瑞幸，入到去話冇晒，其他分店一樣冇，惟有拎個「醬香拿鐵」紙袋留念。同晚去咗同省一個五線城市，酒店正門旁邊有間瑞幸，店員話第二朝會有，結果絲絲第二朝晨咁早起身去買，得咗，下晝返去發現又賣晒。尋日晏晝4點，絲絲發現呢兩間分店醬香拿鐵都係售罄，偏遠地區都咁好反應，其他大城市都可想而知。
親身試過，茅台咖啡係唔錯，至少好過食雪糕。講番茅台今次同美國朱古力品牌DOVE合作，DOVE嘅母企Mars據講一年收入450億美金（約3,510億港元），全美非上市公司第4高，可以話係強強聯合。
奈雪的茶夥周董出奶茶
不過，醬香拿鐵開售以來，茅台股價累跌1.74%，並遭外資淨沽11.42億元人民幣，佔同期滬股通走資約12%，可見市場對茅台依然有保留。經濟環境以外，講得較多嘅係舊年有調查話內地得13%後生仔鍾意飲白酒，85%「極其反感酒桌文化」，可見爭取年輕人歡心係當務之急。
嗱，奈雪的茶(02150)尋日推出兩款同周杰倫合作嘅「范特西音樂宇宙」奶茶，配埋奶茶杯、手抽同杯墊，就算《范特西》係周董22年前嘅專輯，一樣上熱搜！
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