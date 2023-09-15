絲絲講場：茅台又玩跨界 推出酒心朱古力

茅台咖啡有幾火？話說絲絲上個禮拜去咗大西北出名食牛肉麵嘅省城，下晝一點幾見到有間瑞幸，入到去話冇晒，其他分店一樣冇，惟有拎個「醬香拿鐵」紙袋留念。同晚去咗同省一個五線城市，酒店正門旁邊有間瑞幸，店員話第二朝會有，結果絲絲第二朝晨咁早起身去買，得咗，下晝返去發現又賣晒。尋日晏晝4點，絲絲發現呢兩間分店醬香拿鐵都係售罄，偏遠地區都咁好反應，其他大城市都可想而知。