惠譽削內地今年GDP預測

中國房地產行業困境、地方債務危機等挑戰為經濟前景添上一層陰霾。國際貨幣基金組織（IMF）亦指出，去年全球債務佔本地生產總值（GDP）比例下跌之際，中國是少數出現債務膨脹的主要經濟體，其債務佔GDP比率上升7.3個百分點，達到272%，貼近美國的274%。與此同時，國際評級機構惠譽亦下調今年中國經濟增長預測至4.8%，意味政府提出5%左右目標不無挑戰。

惠譽同時將今年世界經濟增長預測上調0.1個百分點至2.5%，並提到美國、日本及多數新興市場（不包括中國）的經濟展現出強勁的韌性；並強調中國經濟所面臨的風險。該機構在下調中國經濟預測之餘，分別把美國增長預測上調0.8個百分點至2%，日本則提高0.7個百分點至2%。

IMF：中國債務不斷膨脹 該機構續指，中國房地產市場企穩的希望未能實現，今年新樓銷量可能下降20%。考慮到樓市佔中國整體投資的三分之一，佔GDP總值的12%，故將會對更廣泛的經濟具有強大槓桿效應影響。迄今為止，中國政府施行的政策寬鬆效果並不理想，出口需求亦正在下降。

中國經濟的另一大難關在於不斷膨脹的債務。IMF指出，中國債務佔GDP比例高企，近幾十年來一直都是推高全球債務的主要力量，其負債水平超過其他大型經濟體。

野村中國首席經濟學家陸挺表示，要解決中國經濟問題，「化債」（化解地方政府的隱形存量債務）會是最關鍵的一步。他指出，現時報復式消費反彈結束；以及內房業大幅調整引發連鎖效應，連累地方政府融資平台（LGFV）、金融機構、上下游企業，以及眾多家庭。上述兩點有可能會導致中國螺旋式下行的趨勢，若目前這種趨勢沒有被遏制，將對中國未來數月的經濟和金融形勢帶來一定的衝擊。