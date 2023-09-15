華傳要求購匯敞口暫緩平倉 人幣揚

為紓緩人民幣貶值趨勢，市傳中國人民銀行透過非正式口頭指導，要求多家大型銀行對部分「購匯敞口」暫緩平倉之際，人行昨日收市後正式出手降準助攻，刺激離岸人民幣一度由日內最低位急升100點子，曾高見約7.28兌每美元。

料上月外匯佔款縮150億 有外媒根據人行數據估算，8月底止人行口徑外匯佔款餘額21.76萬億元（人民幣‧下同），按月減少150.83億元，為7月結束兩個月跌勢後再度轉跌，反映內地資本仍存在外流壓力。

由於臨近十一長假期，消息指部分大行被要求持有一定額度的未平倉購匯頭寸，直至達到結售匯敞口限額以上。此舉實際上意味企業的部分購匯（即企業將手中人民幣兌成外幣）將被內銀在帳上保留一段時間，藉此緩解人民幣貶壓。

市場人士認為，人行降準將對匯率穩定起到更有力的支持作用，因內地宏觀政策組合拳已連環出手，由財稅、房地產、幣策接連發力，人民幣兌每美元匯率貶值壓力或減弱。從歷史數據看，降準對匯市有正向激勵作用，此前8次降準之中，當日離岸市場人民幣匯率就錄5次漲勢、一次基本持平。人民幣在岸價昨日下午4時30分收報7.2701，升88點子，為9月1日之後高位。