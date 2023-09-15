百勝中國擬3年回饋股東234億

冀每股盈利雙位數增 百勝中國昨於西安舉辦投資者日活動啟動「RGM2.0」戰略，目標力爭在2024至2026年3年間，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，以2023年為基準並不計及外幣換算的影響。

首席執行官屈翠容表示，公司將更注重增長，通過採用靈活的門店形式，以及與加盟商的戰略合作，在更多的地區拓展業務布局，成本結構不斷改善及積極的成本管理將支持公司逐步提升盈利能力。

今年在內地將迎來第一萬家門店的肯德基，計劃未來3年加速開店，保持每年1,200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15至20%。分店突破3,000家的必勝客，同樣計劃在未來3年擴張，保持每年淨增400至500家分店。至於與意大利咖啡品牌「Lavazza」的合資公司，計劃未來3至5年實現門店數目達到1,000家的目標。

管理層預計今年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在2019年水平的90%左右，今年淨新增門店目標已提高到1,400至1,600家，並維持全年約7億至9億美元的資本支出目標。

集團計劃未來3年總資本支出約為35億至50億美元，將用以發展和完善門店網絡，增強供應鏈基礎設施和數碼化能力。為支持加盟店的增長，公司正着手建立一個完整的數碼化加盟店管理解決方案，未來將擴大人工智能（AI）技術運用，提升消費者體驗、門店營運和人員管理，另將建立更多自有物流中心，提升數碼化營運能力並增強靈活性。