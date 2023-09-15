人行降準釋5000億穩經濟

年內兩度出手 存備率減至7.4% 今日起生效 中國人民銀行為鞏固經濟回升向好基礎，昨日一如市場預期宣布全面降低存款準備金率（降準），幅度亦與今年3月、去年4月及11月保持一致，維持在0.25個百分點，惟是次降準的生效日期罕有地安排在翌日即周五，明顯趕上8月份工業增加值、投資和消費數據出爐的時機，亦為第三季倒數期間最後一次「放水」穩經濟。分析預期，今次降準可釋放長期資金約5,000億至6,000億元（人民幣‧下同）。

有利置換MLF 助銀行放貸 有別於上兩次的降準公告內容，人行昨開首便強調當前內地經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善，釋出穩經濟增長的信號；更特別提到「保持匯率基本穩定」，為近期波動的匯市大派定心丸。是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率隨即降至7.4%。

分析人士認為，現時貨幣政策進一步放鬆，可望有效提振需求、助力銀行信貸投放和保持中長期流動性供給。同時，降準有利於平穩置換中期借貸便利（MLF）到期，9月MLF到期規模合共4,000億元，第四季MLF到期規模更達兩萬億元。

穆迪踩內房 估銷售跌5% 內地經濟疲弱前景能否扭轉，更是內地樓市風險化解的一大前提，從而帶動需求回升，行業資金流轉復常。不過，國際評級機構穆迪對此明顯有所保留，更將房地產行業的展望由「穩定」下調至「負面」。即使樓價表現較堅挺的一線城市亦陸續放寬樓市調控，包括深圳傳出優化離婚人士等買樓政策，但穆迪仍預計未來6至12個月整體合約銷售將降約5%。

近日，深圳傳放寬離婚之日起3年內不得購買商品房的「辣招」，並擬局部放寬社保或個稅繳納年限的要求。有指新規下調了買樓門檻，社保或個稅的斷繳時限最長可達6個月，若在社保斷繳期間，買家仍有正常繳納個稅，買樓資格也不會失效。業內人士認為，深圳樓市鬆綁細則至今尚未見推出明文規定，且估計新規僅針對少數市場需求，故影響範圍有限。

穆迪亦指，內地經濟增長面臨挑戰，即使在樓市連串新政策支持下，置業人士還是會憂慮項目能否如期竣工及交付。雖然內地已加強對房地產行業支持，但預計對銷售僅帶來短暫作用，並會在數個月後消退，特別是在二、三線城市及經濟較弱的地區。

在國營開發商及民營開發商之間的信用評級進一步分化的預測下，穆迪預計，未來一年置業人士仍然會避開民營開發商，在市況低迷下民營開發商的融資渠道仍將受到限制。

近年人行降準行動