瑞銀：樓價需跌兩成 租金回報始升至4厘

港元拆息個別發展，其中，與樓按相關的一個月拆息周四報4.97988厘，按日升1.15點子，連升7日，刷8月8日之後新高。

看好長實信置跑贏 隔夜拆息跌15.51點子至4.34488厘，一星期及兩星期拆息按日升1.29點子及2.45點子，分別報4.75756厘及4.88363厘。中長線拆息稍回落，3個月期報4.97458厘，跌0.98點子。6個月及12個月拆息則分別報5.15006厘及5.37637厘，分別跌1.01點子及1.96點子。

住宅空置率料回落 另外媒引述分析指，香港新推的高才通計劃吸引人口流入，或推動私人住宅空置率自去年高位4.4%回落，推動租金在下半年及明年小幅反彈。今年首7個月租金進帳4.4%升幅，惟新增供應量恐飆至2002年以來最高水平，或限制租金升幅。