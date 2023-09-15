領峯呎售$9529平絕康城

將軍澳日出康城為近年跌市重災區，區內領峯套三房銀主單位昨以648萬元拍賣售出，實用呎價約9,529元，為今年全區最平。

上址昨經由普縉推出拍賣，單位為7座右翼中層A室，實用面積約680方呎，開價600萬元，獲3組客承價共9口，搶高48萬元售出。單位最新市值達800萬元，即成交價低約152萬元或約19%。

該區半新盤再添蝕讓個案，中原柯勇表示，同區LP6第2座中層C室套三房戶，實用面積約791方呎，以1,270萬元易手，呎價約16,056元。原業主持貨近5年帳面蝕讓134萬元，貶值約9.5%。

盛世3年輸117萬 同屬鐵路沿線物業的大圍盛世亦要損手，該行黎宗文稱，項目2座南翼高層C室，實用面積約958方呎，累減207萬元，以1,683萬元易手，呎價約17,568元，單位3年貶值117萬元。

美聯鍾家豪表示，荃灣中心11座高層F室，實用面積約378方呎，以378萬元售出。與2015年1月購入價相同，原業主淨蝕使費離場。

晉誠地產陳耀堂稱，屯門掃管笏OMA OMA第1A座低層連平台兩房戶，實用面積約408方呎，4年前購入後一直交吉，早前開價568萬元放售，終減至548萬元沽，呎價約13,431元。原業主現轉售帳面僅賺13萬元，扣除使費料損手。