10大屋苑八成按月跌價

9月上半月部分藍籌盤表現

二手樓價持續回落，9月上半月10大屋苑成交平均實用呎價，佔八成按月回落，其中4個跌幅更逾10%。市傳天水圍嘉湖山莊兩房戶做價跌至「3字頭」。

嘉湖傳兩房360萬易手 綜合市場資料，上述10個屋苑本月暫錄約50宗買賣，按月多約6宗，但同期只有3個增加，其中，嘉湖山莊錄約15宗最多，較上月同期急增約兩倍，惟平均實用呎價跌約4.1%至約8,681元。

消息透露，麗湖居2座一個中層單位，實用面積約442方呎，曾叫價415萬元，市傳再減價約55萬元，以360萬元成交，呎價約8,145元。做價屬屋苑多年低位，較銀行估價低約23%。

上車盤沙田第一城本月錄約7宗買賣，升幅約75%，平均實用呎價約12,368元，按月跌約11.7%。期內成交以三房單位主導，佔5宗，成交價590萬元起。

此外，鴨脷洲海怡半島本月暫錄約一宗買賣，交投量按月挫約80%，為同批項目中「最傷」，成交呎價僅險守萬元。而東涌映灣園及將軍澳新都城，平均實用呎價比上月同期亦分別跌約12.5%及約11.9%。

荔枝角美孚新邨最新平均實用呎價報約10,464元，按月挫約8.9%，暫錄約7宗成交，較上月同期多約一宗。中價指標屋苑鰂魚涌太古城，9月暫錄約6宗買賣，按月少約一宗，平均實用呎價跌約8.7%至約14,328元。