超豪宅銷量受壓 港季挫37%

受到利息高企的影響，今年全球不少地方的超級豪宅銷售量都下跌。有報告指出，12個主要城市第二季價值超過1,000萬美元的豪宅銷售錄得422宗成交，較今年首季約475宗減少約11.2%，比去年同期的約483宗，下跌約12.6%。其中，香港同類成交按季勁挫約37.3%。

萊坊公布2023年第二季《全球超級豪宅報告》，上季超級豪宅銷售量按年計，共有8個市場下跌，4個上升，而按季比較，則各有6個地區錄得升跌，其中以洛杉磯跌幅最大。該市場第二季錄24宗成交，按年及按季分別跌約62.5%及54.7%。

杜拜交投飆79% 亞洲地區中，以香港跌勢較急，第二季錄得約42宗同類豪宅成交，除按年下挫外，較今年第一季約67宗，也減少約25宗。新加坡上季錄約30宗超級豪宅成交，較去年同期約37宗，下挫約18.9%，按季亦跌約3.2%。另外，按年計算，4個銷售量上升的城市包括杜拜，上季錄95宗成交，按年增加約79.2%。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，近期全球超級豪宅銷售已從高位回落，但仍超過疫情前水平，大部分市場最大的挑戰是短期內新供應量緊張，並將影響定價。而截至今年6月的過去12個月，全球12個主要市場共錄1,638宗超級豪宅交易，總銷售額低於300億美元，少於2021年頂峰的407億美元，但超越2019年疫情前的186億美元。