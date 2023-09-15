產經

飛揚1期短期開放現樓參觀

楊桂玲指，飛揚會所的主題為「四季園林」。 楊桂玲指，飛揚會所的主題為「四季園林」。
楊桂玲指，飛揚會所的主題為「四季園林」。
屯門餘貨盤加入搶客戰，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)發展的飛揚第1期，已獲批入伙紙，將短期內開放現樓以供參觀。
星凱•堤岸連沽兩伙
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，飛揚第1期及第2期至已售出702伙，套現逾35億元。
另外，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨單日售出兩伙，共涉2,622.6萬元。
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