9月15日(五)
產經
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
飛揚1期短期開放現樓參觀
楊桂玲指，飛揚會所的主題為「四季園林」。
屯門餘貨盤加入搶客戰，長實集團(
01113
)及新鴻基地產(
00016
)發展的飛揚第1期，已獲批入伙紙，將短期內開放現樓以供參觀。
星凱•堤岸連沽兩伙
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，飛揚第1期及第2期至已售出702伙，套現逾35億元。
另外，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨單日售出兩伙，共涉2,622.6萬元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多
即時港股指數資訊
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20230915-0915_00202_002/飛揚1期短期開放現樓參觀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc