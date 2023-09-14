輪商精選：部署騰訊反彈 跟進19275
近期騰訊控股(00700)股價在320元水平橫行，每當股價跌穿320元水平後，收市皆能重上該水平。騰訊昨日高開低走，開326元即為全日高位，及後倒跌並曾失守320元，最終收市報320.2元，跌0.55%。
騰訊日前宣布與多間內地科技公司，共同發布數碼政務生態聯合方案。有券商指騰訊在大模型應用落地及商業化方面處於內地領先梯隊，並料企業需求AI智能化可成為騰訊雲新的增長驅動力，該行維持對騰訊「買入」評級。
淡友可留意15526
觀察個股認股證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至本周二共錄得約3,180萬元流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於近日亦獲資金留意，如本周一及周二共錄得約220萬元流入。
騰訊已跌至320元水平底部的近期低位，投資者如部署反彈，應重新審視產品條款，可考慮選擇貼價條款的產品以控風險。如看好可留意騰訊認購證19275，行使價350.2元，12月22日到期，實際槓桿10.4倍，為貼價及高敏感度選擇。投資者如看淡，可留意騰訊認沽證15526，行使價299.8元，11月27日到期，實際槓桿11.8倍，為高槓桿、低面值產品。
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