簡訊一覽

●英國7月國內生產總值（GDP）按月收縮0.5%，跌幅超市場預期的0.2%，並創去年底以來最大單月跌幅，主要由於醫院及學校員工罷工影響產出。英國6月GDP按月增長0.5%；按年計7月GDP零增長，6月轉增0.9%。

●按揭證券公司公布，完成第二次發行約200億元等值的社會責任債券，是最大筆在亞洲發行的社會責任債券，亦是首次由香港債券發行人同時以港元、人民幣及美元發債。

●花旗私人銀行的2023年家族辦公室調查報告發現，亞太區的家族辦公室計劃在未來12個月內重新部署其投資組合，當中最看好的是全球發達市場投資級債券，佔43%；私人信貸佔33%；私募股權直接投資佔29%；新興市場股票佔29%；首選行業是科技（76%）、醫療保健（61%）和金融（37%）。

●資深投資者馬亞木再沽舖，其持有的荔枝角美孚新邨1期百老匯街1至31號地下7號單邊舖，建築面積約600方呎，以約3,350萬元登記易手，呎價約5.58萬元。該舖租客為街市商戶，原業主於2002年以約690萬元買入，物業約21年升值約2,660萬元，漲幅約3.9倍。