簡訊一覽
●英國7月國內生產總值（GDP）按月收縮0.5%，跌幅超市場預期的0.2%，並創去年底以來最大單月跌幅，主要由於醫院及學校員工罷工影響產出。英國6月GDP按月增長0.5%；按年計7月GDP零增長，6月轉增0.9%。
●中金公司(03908)建議發行金額不超過50億元人民幣的公司債券（第二期），分別為3年及5年兩個品種，集資所得擬用於補充流動資金。
●按揭證券公司公布，完成第二次發行約200億元等值的社會責任債券，是最大筆在亞洲發行的社會責任債券，亦是首次由香港債券發行人同時以港元、人民幣及美元發債。
●花旗私人銀行的2023年家族辦公室調查報告發現，亞太區的家族辦公室計劃在未來12個月內重新部署其投資組合，當中最看好的是全球發達市場投資級債券，佔43%；私人信貸佔33%；私募股權直接投資佔29%；新興市場股票佔29%；首選行業是科技（76%）、醫療保健（61%）和金融（37%）。
●資深投資者馬亞木再沽舖，其持有的荔枝角美孚新邨1期百老匯街1至31號地下7號單邊舖，建築面積約600方呎，以約3,350萬元登記易手，呎價約5.58萬元。該舖租客為街市商戶，原業主於2002年以約690萬元買入，物業約21年升值約2,660萬元，漲幅約3.9倍。
●大角咀道177至191號一列舊樓昨經由萊坊強制拍賣，由恒基地產(00012)以底價6.97億元投得統一業權。恒地執行董事黃浩明稱，項目將與毗鄰地盤合併，擴展後範圍涵蓋大角咀道173至199號，佔地約1.57萬方呎，可重建總樓面逾14萬方呎，計劃發展為利奧坊系列，興建中小型單位。
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