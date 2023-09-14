台積電美新廠遇阻 擬日設第二廠房
全球科技戰蔓延至半導體產業的火勢愈燒愈烈，近年積極在海外設廠的台積電據報考慮在日本設置「第二工廠」的信心，正不斷加強。不過，背後推手並非來自競爭對手，而是在盟友美國營運新廠遇挫使然。由韓企主導的記憶體晶片市場也正準備自低谷反彈，市傳三星電子已抓緊第四季供應收緊的預測，先下手為強上調手機記憶體晶片價格。
靠半導體產業撐起一片天的台積電，在美國部署4納米製程生產線的亞利桑那州廠房挑戰重重，於7月時已把量產日期推遲到2025年。反而在日本九州熊本縣興建晶片製造廠的進程如期推進，外媒指，台積電在當地耗資86億美元打造的首個廠房正在興建中，有望於2024年開始生產製程成熟的晶片，此消彼長下自然令集團對於在日本擴充增加信心，正考慮進一步增加產能，或設立第二座廠房，可能在日本生產更高階的晶片。
三星傳記憶體晶片加價
科技研究機構以賽亞調研分析師陳逸萍認為，台積電與日本政府之間的關係明顯是互惠互利。日本政府去年已拍板，為上述台積電夥拍日企在熊本縣的12至28納米製程廠房提供最高4,760億日圓（逾250億港元）的補貼。她又說，對台積電而言，日本的優勢包括晶片設備和材料供應商網絡、工作文化相似，以及地理上的鄰近性，集團轉向日本再建新廠亦可理解。
南韓科技旗艦企業三星電子方面，也終迎來一洗頹勢的時機，因近期有迹象顯示行動記憶體晶片市場出現復甦，且最快第四季轉為供不應求，消息指三星最近與小米集團(01810)、OPPO等中資客戶簽合約時，已把動態隨機存取記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NAND Flash）合約價比目前提高10至20%，因預期智能手機銷售將增長，特別是海外市場，故對方普遍同意漲價的要求，三星下一步更計劃對自家品牌旗艦系列智能手機入手，擬以更高價供應儲存晶片。
惟南韓經濟陰晴不定，雖然經季節調整後的8月失業率按月回落0.4個百分點至2.4%，創1999年6月有紀錄新低，終止連升兩個月，但家庭債務續徘徊在紀錄高位，南韓金融監管機構將收緊與銀行抵押貸款相關的規定。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：