台積電美新廠遇阻 擬日設第二廠房

全球科技戰蔓延至半導體產業的火勢愈燒愈烈，近年積極在海外設廠的台積電據報考慮在日本設置「第二工廠」的信心，正不斷加強。不過，背後推手並非來自競爭對手，而是在盟友美國營運新廠遇挫使然。由韓企主導的記憶體晶片市場也正準備自低谷反彈，市傳三星電子已抓緊第四季供應收緊的預測，先下手為強上調手機記憶體晶片價格。

靠半導體產業撐起一片天的台積電，在美國部署4納米製程生產線的亞利桑那州廠房挑戰重重，於7月時已把量產日期推遲到2025年。反而在日本九州熊本縣興建晶片製造廠的進程如期推進，外媒指，台積電在當地耗資86億美元打造的首個廠房正在興建中，有望於2024年開始生產製程成熟的晶片，此消彼長下自然令集團對於在日本擴充增加信心，正考慮進一步增加產能，或設立第二座廠房，可能在日本生產更高階的晶片。

三星傳記憶體晶片加價 科技研究機構以賽亞調研分析師陳逸萍認為，台積電與日本政府之間的關係明顯是互惠互利。日本政府去年已拍板，為上述台積電夥拍日企在熊本縣的12至28納米製程廠房提供最高4,760億日圓（逾250億港元）的補貼。她又說，對台積電而言，日本的優勢包括晶片設備和材料供應商網絡、工作文化相似，以及地理上的鄰近性，集團轉向日本再建新廠亦可理解。

惟南韓經濟陰晴不定，雖然經季節調整後的8月失業率按月回落0.4個百分點至2.4%，創1999年6月有紀錄新低，終止連升兩個月，但家庭債務續徘徊在紀錄高位，南韓金融監管機構將收緊與銀行抵押貸款相關的規定。