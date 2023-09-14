阿里開放AI模型通義千問 股價軟
阿里巴巴(09988)昨日已經向公眾開放其人工智能（AI）模型「通義千問」（Tongyi Qianwen），成為最新一家捕捉內地AI市場機遇的大型企業。該企股價昨日收報85.55元，跌0.87%。
阿里巴巴雲智能部門昨在社交媒體平台微信上發貼文宣布通義千問向社會開放的消息。該部門還表示，OPPO、淘寶、釘釘（DingTalk）、浙江大學等與其達成合作，將基於通義千問訓練其專屬大模型或開發大模型應用。同一時間，阿里正為讓其雲智能部門上市做準備，這是其重組進程的一部分。
吉汽北京成立科技公司
內地科技巨頭已競相推出生成式AI模型，欲與OpenAI的ChatGPT競爭。上月底，商湯集團(00020)開放自家版本類似ChatGPT的AI語言模型——商量SenseChat。
此外，據報近日吉利智創科技（北京）成立，法定代表人為任向飛，註冊資本1,500萬元人民幣，經營範圍含技術服務、人工智能理論與算法軟件開發、工業互聯網數據服務、電子產品銷售、智能機械人的研發、汽車零配件零售、企業管理諮詢等。股東訊息顯示。該公司由吉利汽車研究院（寧波）全資持股。
8企向美承諾管控AI風險
美國方面，白宮周二宣布，包括英偉達（Nvidia）、IBM、Photoshop開發商Adobe在內的8家公司已簽署協議，對管控AI的風險做出承諾，包括推出AI產品前展開安全測試、構建將安全擺第一的系統、為AI生成內容添加數碼浮水印等，以取得公眾對AI技術的信任。
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