阿里開放AI模型通義千問 股價軟

阿里巴巴雲智能部門昨在社交媒體平台微信上發貼文宣布通義千問向社會開放的消息。該部門還表示，OPPO、淘寶、釘釘（DingTalk）、浙江大學等與其達成合作，將基於通義千問訓練其專屬大模型或開發大模型應用。同一時間，阿里正為讓其雲智能部門上市做準備，這是其重組進程的一部分。