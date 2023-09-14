Apple概念股跌多升少

美國第一智能手機品牌iPhone出新品，硬件規格上升，但技術和應用卻沒大突破，令蘋果公司（Apple Inc.）股價在發布會首日挫達1.71%，周三美股早段亦跌1.2%，昨日兩岸三地的Apple概念股亦跌多升少。再看iPhone以往在華的主要競爭對手——華為近日再捲土重來，掙脫美國對高階晶片的封鎖，推出Mate 60系列手機，或會搶佔部分iPhone 15市場，兩強在全球智能手機市場的惡鬥，好戲在後頭！

上周傳出內地官方禁止政府部門使用iPhone在內的美國手機，可是有關傳言昨日遭內地外交部否認。官方雖變相放行iPhone在華銷售，但華為重返手機市場，中信里昂證券科技行業分析師張欽銳表示，華為新機Mate 60 Pro需求大，目前「一機難求」，但其供應仍在美國制裁令影響下受限制，且在晶片跟世界領先水平亦存在一定差距，但拍照等用戶功能體驗上仍繼承到過去其領先優勢，又估計Mate 60 Pro今明兩年出貨量為600萬及2,000萬部，若然晶片供應受阻，則需要調整預測數字。有分析員更因Mate 60的出現，將iPhone 15下半年的出貨量由9,000萬部，下修至最多8,600萬部。