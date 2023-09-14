幣安美國裁員三分一 行政總裁請辭

面對美國監管機構的雷厲施壓，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）近季先後有高級管理層離職，當中幣安美國（Binance US）更在昨日宣布，行政總裁（CEO）Brian Shroder已離職，且將裁減約三分之一的員工。

抨SEC削弱加密幣產業發展 外媒引述幣安美國發言人指，2021年執掌幣安美國的CEO Brian Shroder已經離職，其職位將由法務長Norman Reed暫時接替；同時，幣安美國將裁員100多人，原因是監管機構的打擊行動侵蝕該公司的業務；又強調裁員之舉能提供可支撐營運7年多的財務資源。該公司又指，美國證券交易委員會（SEC）試圖嚴重削弱加密貨幣產業發展，並對幣安美國的業務帶來衝擊，這對美國的就業和創新產生現實後果，是個不幸的實例。

事實上，這已是幣安美國今年第二輪裁員。今年7月，幣安繼策略長Patrick Hillmann離職，8月亞太區負責人Leon Foong離職，9月全球產品和設計主管Mayur Kamat、東歐和俄羅斯業務兩位高管Gleb Kostarev和Vladimir Smerkis也相繼離職，可見公司營運處於嚴峻狀態。

OneCoin共同創始人判監20年 另一方面，美國司法部發聲明指，加密貨幣龐氏騙局「維卡幣（OneCoin）」的共同創始人Karl Greenwood，周二在曼哈頓下城法院被判處20年監禁，並追繳非法所得3億美元；而主嫌、人稱「加密女王」的Ruja Ignatova至今仍逍遙法外。

此外，泰國媒體報道，去年底泰國P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通過社群媒體平台Facebook和LINE群組誘投資者參與加密幣「挖礦」，項目總計逾30個，共涉及近1,000名受害者，當地警方已於此前查獲了大量財產及被告人的117個銀行帳戶，總金額超過1.12億泰銖，將於幣安合作進行有關加密貨幣的調查。