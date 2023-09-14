虛產平台JPEX未領牌 證監會叫停網紅推廣

香港證監會昨日發聲明指，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商（又稱場外找換店）積極地向公眾推廣該平台的服務和產品。該會指JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向該會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，故已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，並要求其停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。

該會表示，JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法存在眾多可疑之處，包括JPEX聲稱是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」，實際上與事實不符，且JPEX為其部分產品提供極高回報。

接投訴 疑帳戶結餘被改 該會亦接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。而JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，當中涉及現行監管下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

另外，JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該會還發現，網紅及場外找換店在社交媒體上作出虛假或具誤導性的陳述，事實上，JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台牌照申請。

證監會提醒，如虛擬資產交易平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者有可能損失在該平台上持有的全部投資，並難以向與香港並無任何連繫的平台提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。