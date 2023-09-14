雷曼爆煲15年 全球企業債倍增至百萬億

企業債務增長較家庭明顯

明天是美國雷曼兄弟申請破產保護15周年，這場由債務違約所引發的標誌性事件，在當年觸發了席捲全球的金融海嘯。然而15年過去，全球債務不減反升，並且違約的事件愈來愈多，有外媒數據統計顯示，全球7,689家企業今年次季的有息債務餘額達到12.75萬億美元（逾99.45萬億港元），較2008年底的6.6萬億美元增加近一倍，這還未計入非企業的債務問題。

3個月須付息9750億 雷曼事件的出現，是次級貸款證券化後，借款人違約造成相關的證券產品接連爆煲。當年利率處於低位，企業和個人借貸額上升進取地投資和消費不足為奇，在雷曼事件發生後，美國聯儲局在同年12月將聯邦基金利率下調至接近零，啟動零利率政策來挽救危機。

反觀今天聯邦基金利率已升到5.25至5.5厘，並且全球多地包括香港都正在跟隨美國逐步加息，債務卻不減反升，增加利息成本。上述約7,700間企業今年4至6月的利息支付額約1,250億美元（約9,750億港元），按年增加約兩成，並連續5季出現雙位數的升幅。

國際信貸評級機構標準普爾指出，在低評級企業的負債中，浮息負債約佔五成；營業利潤較利息支出之比率正在緩慢下降。故對於缺乏盈利能力和財務餘力的企業，利率上升的影響變得明顯，拖欠付款的債務違約也將擴大。

上季48宗違約 3年最多 另一間評級機構穆迪則稱，上季全球約有48宗債務違約，為3年來最多，按年增50%。截至7月底的12個月違約率也升至4%，高於2021年底的約2%。獲該機構評級的企業在2024至2026年之間，將要償還或贖回7.3萬億美元的債務，約佔整體債務額的24%。

穆迪模擬在悲觀情況下，違約率將在2024年中之前攀升到10至15%。

除了企業之外，全球各個部門的債務亦上升。國際金融協會（IIF）今年3月時就指出，今年首季全球國家的負債規模增加8.3萬億美元，達到304.9萬億美元（約2,378萬億港元），乃有紀錄以來第二高數字，僅次於去年第一季的歷史峰值。

野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，1980年代美國企業的債務問題，令經濟低迷持續10年之久，本次企業債務上升，若另一場金融危機爆發，經濟低迷持續時間恐怕較雷曼危機時期更長。