60%亞洲人儲應急錢

面對社會不明朗因素，民眾會優先考慮儲蓄應急，以確保未來安全無憂。調查發現，61%受訪者表示，之所以會增加儲蓄，是因為體驗到疫情持續為社會和經濟帶來負面影響。

馬來西亞儲蓄最積極 通過訪問來自不同世代的受訪者，調查顯示，以Y世代（1980年代初至1990年代中期出生）的應急儲蓄意向最高。這個年齡層有74%着重有積穀防饑的習慣，數字高於Z世代（1990年代中期至2010年代初出生）的49%、X世代（1960年代初中期至1980年代出生）的62%，以及嬰兒潮一代（泛指1940年代中期至1960年代中期出生）的49%。

比對各個市場，馬來西亞國民的儲蓄意向最高，有66%的受訪者表示會積極預留資金以備不時之需。反觀香港是5個市場中儲蓄意向最低，只有五成二的市民表示會儲蓄應急。

保險乃重要財務安全網 對於擁有財務穩定的關切程度，該項調查也凸顯出保險在提供所需財務安全網方面的關鍵作用。在5,000名受訪者當中，近80%擁有健康保險，46%擁有可以替代收入的保障，表明保險在此發揮重要的影響，可保障個人一旦遇到突發情況時健康及賺錢能力所受的影響。

調查又顯示，擁有保險的人儲蓄意願較強。66%的投保者表示會儲蓄以備不時之需，反而沒有投保者之中，只有39%表示會儲蓄應急。76%受訪者稱，購買保險的主要目的，是因為保險可提供重要的財務安全網。此外，62%受訪者表示，購買保險是為了預防當地的流行病，而半數受訪者則因為有「家族病史」而決定購買保險。

當受訪者被問到假如不必預留資金應急，會優先用於哪方面時，49%受訪者稱希望未來可將更多錢留作儲蓄；31%稱想去更多旅行；26%指會考慮購買物業或改善居住環境，另有28%希望可為子女提供更優質的教育。

華富裕城市招聘薪金挫 另一方面，在內地，近年當局積極推動「共同富裕」，旨在擴大中產階級。惟有數據顯示，內地最富裕城市的招聘薪金卻錄得8年來最大跌幅。

外媒統計數據顯示，今年第二季上海和北京的招聘工資按年分別下降約9%和6%，是至少自2015年以來的最大跌幅；深圳、廣州、杭州也分別下跌2.5%、1.5%及0.52%。對比2017年第二季，滬京深廣杭5市招聘工資全面向上，按年升介乎4.1至8.2%。

新經濟行業方面，報道引述財新智庫一項私人調查顯示，在電動汽車、電池或太陽能和風電等行業，6月份平均入職工資較去年同期下降3.6%至13,755元人民幣；8月份工資按年下降1.8%。外媒引述法國外貿銀行首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero指，除非看到可支配收入穩定增長，否則內地的消費難以快速得到改善。

港人儲蓄應急比例在亞洲5地最低