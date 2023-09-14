人行在港增發150億央票 人幣穩

中國近期炮製組合拳以穩定股匯兩市，為持續加強對離岸人民幣流動的調節，中國人民銀行宣布將在香港發行150億元（人民幣‧下同）的6個月期央行票據，為一個月之內第二次增發離岸央票，更是2018年在港發行離岸央票以來該期限的最大規模。法國巴黎銀行指，人行已短期遏抑人民幣貶值，但仍需顯著的宏觀經濟前景改善，使資本回流。

海南連續兩年赴港發債 繼上月在港發行200億元的3個月和150億元的一年期央票後，人行昨公布，將於下周四再進行招標發行央票。其中，50億元為續發，100億元為增發。海南省亦在港再發行50億元離岸地方政府債券，是海南省連續兩年在港發債，累計發行額100億元。

受消息帶動，人民幣匯率昨持續回穩，離岸人民幣曾高見7.2711兌每美元，成為亞洲貨幣中日內表現最強貨幣；在岸價昨午4時30分亦收升46點子；而官方早段開出的中間價報7.1894，再升92點子。

法巴在報告指，早前投資者情緒惡化導致人民幣匯率貶值，創近2002年11月低位，穩定人民幣成為當局恢復投資者對中國經濟信心的首要任務，因而使用多種工具包括利率、干預匯市和收緊流動性。該行大中華區匯率及利率主管王菊昨指，中國近期的政策組合拳將有助內地經濟在今年第四季出現適度改善，但中長期而言，中國還需重大政策變化，以更可持續的方式恢復市場信心。

值得留意是，人行數據顯示，第二季末內地金融業機構總資產為449.21萬億元，按年增10.3%，其中，銀行業機構佔406.25萬億元，增長10.5%。惟金融業機構負債亦按年升10.6%至410.48萬億元，當中，銀行業機構負債更達373.63萬億元，增幅為10.8%。