歐盟展反傾銷調查 比亞迪挫逾2%

綜合Inovev及Schmidt Automotive Research的統計，中國電動車在歐盟的市場份額為8%，中國車的份額遂由2021年不足1%升至2.8%。中國車廠在歐洲賣車的好處是盈利能力高過內地。比亞迪曾經豪言希望在2030年之前躋身歐洲三甲。

歐洲車廠投訴說中國車能源及勞工成本較低，令其處於劣勢。萊恩昨稱，歐洲企業出外常被排除，常被享受巨額國家補貼的競爭對手輾壓。她又謂，要改善風電行業的融資和競投制度，被指是扶持飽受中國競爭壓力的歐盟企業。

港股軟 北水淨沽21億盈富 歐盟2012年曾對中國進口太陽能板加徵關稅，可是因為這些政客醉心環保，為免影響太陽能的安裝進度，終把壁壘拆除。分析指，歐盟此舉意義重大，反映當局不避忌以貿易壁壘保護歐盟的工業，以免重蹈當年把太陽能供應鏈拱手讓予中國的覆轍。