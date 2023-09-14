佳兆業清盤呈請聆訊押後
佳兆業集團(01638)方面，香港高等法院昨已下令將清盤呈請的聆訊押後至9月27日，公司並已向法院提出申請撤銷呈請。事緣布洛德峰投資顧問今年7月針對佳兆業集團，向香港高等法院提出清盤呈請，內容有關未償還佳兆業深圳發行的若干人民幣計價公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。
當代置業年半共蝕54億
另邊廂，當代置業(01107)延至昨日刊發截至去年底止年度及截至今年6月底止中期業績，中期虧損10.02億元（人民幣‧下同），去年同期蝕12.38億元；期內收益按年升37.92%至33.34億元。至於該企去年底止年度虧損為44.53億元，按年飆1.16倍。該企並稱，已達成復牌指引，股份今日復牌。
截至今年6月底止，該企之現金、受限制現金及銀行結餘約11.21億元，淨負債222.11億元，惟稱已採取行動解決流動資金問題，以在財務承擔到期時有足夠的財務資源支付。
此外，萬達地產旗下天津靜海萬海置業去年10月因在抖音發布「買房送媳婦」的樓盤宣傳廣告，今個月被天津市靜海區市場監督管理局以發布違法廣告作出行政處罰，罰款3萬元。
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