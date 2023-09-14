全球貿易碎片化 收入恐損5%

世界劃分兩集團 WTO憂礙經濟增長 全球舊有秩序飽受多方衝擊，世界貿易組織（WTO）最新報告指出，地緣政治緊張正在改變貿易流動格局，各國將供應鏈轉移給盟友，而不是最高效率的出口國。雖然現時去全球化噩耗還未成真，但貿易碎片化的初期迹象卻在浮現，擔憂這個現象對經濟增長與發展帶來進一步影響。

供應鏈中斷掀去全球化 新冠疫情大流行及俄烏戰爭等危機，令全球供應鏈嚴重中斷，加劇了全球化導致經濟面臨過度風險的負面看法，多邊貿易體系願景備受質疑，去全球化的概念反之愈來愈受重視。世貿組織首席經濟師Ralph Ossa指，過去長達數十年，全球貿易擴張速度都超越全球經濟增長，但這趨勢在2008至2009年的全球金融危機時可以說是停止了，且此後就幾乎處於停滯不前的狀態。

隨着單邊貿易限制急劇增加，更多人認為與有限的友好國家合作和降低風險是正確的做法，同時世貿組織委員會提出的貿易擔憂（被視為預警指標）亦見激增。即使現時距離去全球化還遠，但已開始看到第一個裂縫。

報告續指，貿易碎片化往往伴隨着地緣政治衝突日益加劇而來，特別是爆發俄烏戰爭及中美關係緊張局勢持續升級以來，大大增加人們對過度依賴外國供應商的擔憂，以至國家自給自足能力減弱的警覺。

世貿警告，將全球貿易劃分為兩個不同的地緣政治集團之下，全球實際收入將損失約5%，部分發展中經濟體更會面臨雙位數的損失。以去年2月為例，俄烏戰爭發生時，兩個地緣政治集團之間的貿易流動增速，與各自集團內部相比，減緩了4至6%。不過，該機構補充，現階段國際貿易在許多方面仍在蓬勃發展，去全球化的說法被誇大了。

中巴貿易額破千億美元 事實上，各國傾向擴大貿易合作的對象，僅限信念一致的貿易夥伴。中國及巴西作為金磚國家成員國，由4月決定改用本幣結算交易，到8月有份聯手邀請更多國家加入金磚組織，不難預視今年首8個月中巴之間雙邊貿易總額將突破千億美元的盛景。兩國貿易額已累達1,026.18億美元（逾7,400億元人民幣），創1997年有數據以來同期最高。其中，巴西對中國的出口總額為678.83億美元（逾4,900億元人民幣），按年增6%。

反觀中國主要貿易國之一的美國，對中國風險敞口充滿戒心。美國證券交易委員會（SEC）前主席克萊頓日前對國會議員提議，應強制美國最大的上市公司披露它們對中國的業務敞口，並權衡中美突然脫鈎可能帶來的後果，讓投資者了解箇中潛在風險。

惟美國有意加強對亞洲最大經濟體敞口的管制之際，新加坡政府投資公司（GIC）行政總裁林昭傑仍堅持投資聚焦中國的看法。他對外媒表示，儘管自上而下的配置變難，但旗下基金對中國的部分板塊加大投資，因為仍然具有可投資性，與另一對沖基金Two Sigma Investments亞洲首席執行官林國灃看法類近。

世貿委員會提出國安相關貿易憂慮次數升