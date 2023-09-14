凱和山最快今日開價

新界區新盤快將開價搶攻。路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，最快今日公布首張價單。發展商昨日透露，首批涉及不少於139伙，將以「耀眼價錢」推出，料開價有驚喜。

維港滙II售1920萬 該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，樓盤自推出市場後已接獲不少查詢，包括家庭客及內地專才等。首張價單比例上提供較多兩房戶，付款方法不會太複雜，並迎合上車客需求。

長江實業營業經理詹勳榮指，該洋房為屋苑最後一座一手發售洋房，設前後雙花園，買家亦可享車位認購權。

星凱‧堤岸連沽3戶 中洲置業位於同區的星凱‧堤岸昨單日沽出3伙，套現4,623.6萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，賣出單位成交價1,313.3萬至1,703.9萬元。包括2座26樓F室三房戶，實用面積774方呎，享河景，成交價1,703.9萬元，呎價22,014元。樓盤累售877伙，套現逾90億元。

HOLBORN增中秋優惠 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築會所提供多項不同類型的設施，當中包括多用途宴會廳、健身天地、兒童唱遊樂園及茶室空間等。

同系已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN最新修訂價單，增設「中秋現金回贈」優惠，由周日至10月31日期間購入單位的買家，可獲贈2.8萬元現金回贈。

另一方面，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，售出西翼9樓F室，屬實用面積336方呎一房單位，成交價逾1,073萬元，呎價約31,958元。