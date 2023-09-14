美孚持7年連使費輸逾百萬

息口持續向上，重擊二手樓市，各區業主「流血不止」。荔枝角美孚新邨錄9月首宗蝕讓，購入約7年的套三房單位，劈價340萬元沽出，連使費料損失逾百萬元。

香港置業吳志輝表示，上述為該屋苑3期百老匯街58號中低層A室，實用面積約779方呎，早於2021年3月疫情爆發期間以1,168萬元放售，因市況淡靜持續減價，近日終售828萬元，呎價約10,629元。原業主於2016年9月以840萬元購入，帳面蝕12萬元。

火炭銀禧花園兩房戶樓價亦跌穿6年前價位。利嘉閣郭建民指出，該盤7座低層F室，實用面積約510方呎，累減60萬元，以620萬元易手，呎價約12,157元，原業主持貨近6年帳面虧損18萬元。

瑧頤兩房破底 新界上車盤樓價跌得更傷。中原王勤學稱，元朗瑧頤中層A8室剛售543.8萬元，創屋苑兩房戶二手做價新低，呎價約12,530元，約4年帳面貶值約19%。天置物業吳進華表示，屯門豫豐花園8座中高層A室，減價至438萬元成交，約3年帳蝕約70萬元。

同區單幢樓做價跌穿「3球」。美聯謝志遠稱，金安大廈中層兩房單位，8月放盤開價380萬元，減至292萬元沽，呎價約一萬元。資料顯示，同類型單位2021年曾以445萬元登記易手。

天水圍嘉湖山莊業主劈價谷交投。該行陳振明指，該屋苑3日內錄8宗買賣，包括翠湖居4座中層F室兩房戶，累減100萬元，剛以400萬元成交，呎價約8,909元。

此外，忠誠拍賣昨日推出多項銀主盤，場上售出兩伙居屋，其中筲箕灣東盛苑中層8室，搶高約13%，未補價第二市場以303萬元拍出，呎價約7,445元，兩價同創屋苑2015年後新低。