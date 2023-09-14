港元一個月拆息升至近5厘

港元拆息連續3日全線揚升，當中與樓按相關的一個月期拆息周三報4.96839厘，按日升近35點子，創逾一個月新高，連升6日。

隔夜拆息亦升近36點子，報4.5厘，連升4日，創近一個半月新高。一周及兩周拆息按日抽升逾44點子，至4.74464厘及4.85917厘。

至於兩個月及3個月期拆息同樣逼近5厘水平，昨分別報4.96286厘及4.98435厘，按日分別升逾25點子及逾16點子。6個月及12個月拆息則分別報5.16012厘及5.39601厘，分別升近7點子及逾3點子。