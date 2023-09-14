啟德地呎售$5392十年最平

是次為信置首度進駐啟德發展區，集團副主席黃永光表示，很高興與其他財團合作投得地皮，項目位置優越配套完善，將興建優質住宅項目，貫徹可持續發展理念，公司對香港前景充滿信心。

較跑道區高峰回落七成 該幅住宅地成交地價雖是市場估算範圍，但已跌至該區低位，對上要追溯至2014年2月，區內第1I區2號地盤每方呎批地價約5,330元，即嘉匯現址。其後樓市起飛，中資財團來港高價搶地，該發展區樓面呎價大幅增長，位於跑道區的第4C區2號地盤，於2019年5月呎價更升至約19,636元新高。若以此作比較，最新呎價由高位大幅回落超過七成。

近年樓市走下坡，地價不斷下挫，啟德區地價已較約5、6年前樓市高峰時明顯縮水。該區對上一幅批出的住宅地，為鄰近的第2A區4、5（B）及10號地盤，去年12月由長實投得，成交樓面呎價約6,138元，反映今次地價進一步下沉。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，今次批出價屬預期之內，因為賣地條款規定中標財團須興建一系列社福及政府設施，會加長項目發展時間，加上加息環境，都是發展商出價的考慮因素。

預期落成實用呎價萬五 他續稱，早前油塘新盤以低價推售，實用呎價約1.4萬元水平，因此市場對啟德樓盤的合理預期呎價約1.7萬至1.8萬元，故是次呎價可算是「進可攻、退可守」，即使數年內市況沒有起色，相信項目仍會有合理利潤。

中原測量師行張競投稱，上述地皮樓面呎價雖為區內多年低位，但土地順利批出，反映發展商投地未有受到荃灣油柑頭首置地皮流標影響，依然積極爭取市區項目。他預計該地可作中小型住宅單位發展，料落成後實用呎價約1.5萬元。

資料顯示，昨日批出的啟德住宅地，地盤鄰近港鐵宋皇臺站，佔地逾14.53萬方呎，可建總樓面逾99.22萬方呎。賣地章程設有多項發展要求，包括規定中標財團須負責興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、男童院等政府設施，相關面積不納入總樓面內。

啟德住宅地招標結果