股市估市：中美息差闊 拖港股後腿

港股本周於18,000點水平爭持，主要由於市場觀望內地政策成效，以及美國利率去向。內地經濟部分高頻數據好轉，但持續性有待驗證。受制於中美息差維持偏闊，人民幣反覆轉弱，港股上升空間有限，恒生指數短期仍受制19,000點關口。

內地8月信貸數據優於預期，總量雖有改善，但結構未見明顯變化。新增社會融資表現良好，主要由政府債券融資所帶動，地方專項債加速發行。結構上，人民幣貸款主要動力來自票據融資和居民短貸。居民短貸改善，但相信與暑假出行、消費回暖相關，符合季節性趨勢。

然而，8月內房銷售數據持續下行，與房貸相關的中長期貸款按年萎縮，反映居民購房意欲仍然較弱，後續留意8月底推出一系列穩內房政策的成效。企業中長期貸款偏弱，連續兩個月按年增幅放緩，惟關注製造業採購經理指數（PMI）新訂單指數改善，PPI價格跌幅收窄，工業去庫存速度減慢，企業融資有望緩步好轉。

展望未來，9月仍然是政府債券發行高峰期，寬信用力度料加大，預計當局將會評估政策效用，再動用政策工具，年內下調存款準備金率或減息機會仍在。

短線催化劑方面，預計內地中秋長假期酒店預訂情況理想。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約23倍，低於上市以來平均水平。該股向上阻力位為35.5元，支持位26.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）