券商點股：中遠海控受惠內地外貿回暖

中遠海控上半年實現營業收入約918.43億元（人民幣‧下同），按年下降56.43%；淨利潤165.6億元，按年跌74.5%，每股基本盈利1.03元。中期息每股派0.51元，派息比率近五成。

回購A股有助提升價值 公司盈利大幅下跌，主要受到集裝箱航運市場需求轉弱、供應上升等影響，致行業呈現供大於求，市場運價水平在低位波動。然而，中遠海控的整體業績仍優於預期，特別是第二季盈利達95億元，按季增長逾32%，表現不俗。

此外，這次中期盈利的派息比率近五成，單是中期息0.51元，息率已逾6厘，反映公司更着重回饋股東；加上中遠海控將回購A股，同樣可以提升公司價值。

早前，內地公布8月份的進出口總額達5,013.8億美元，是今年3月以來首次重越5,000億美元水平，按月計微升3.8%，其中出口按月升1.2%，入口按月升7.6%。同時，無論官方及財新製造業採購經理指數（PMI）同樣改善，後者更重回擴張區間，反映未來內地進出口活動有望進一步回暖，若內地經濟復甦動力轉強，中遠海控將是主要受惠者。

現價計，中遠海控預測市盈率約5倍，股息率高達8厘，加上近期積極回購，技術走勢良好，料短線可挑戰及突破年內高位8.3港元。建議可於8港元吸納，上望阻力位9.5港元，支持位7.2港元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）