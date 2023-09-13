港島工廈物業賣1.5億

市場錄多宗工商舖物業大額成交，其中，港島一幢工廈的地下及一樓，合共以約1.55億元登記易手，另外，沙田石門京瑞廣場1期一個地舖亦以逾億元售出。

上述為北角七姊妹道206號及208號的昌利大廈，地下及一樓面積分別約400方呎及約10,000方呎。另外，京瑞廣場1期地下G29號舖，面積約3,767方呎，以逾1.17億元賣出。

工商舖成交月增27% 此外，中原（工商舖）指，8月工商舖市場共錄約319宗買賣成交，按月上升約27.6%，當中佔約69%為千萬元以下成交。該公司董事總經理潘志明表示，上月買賣成交重回平均水平，意味不少投資者已結束假期，並重投工作，帶動個別大額買賣成交得以順利落實。而期內涉及成交總額約44.88億元，按月漲約20%。當中以商舖類別最受追捧，買賣宗數由7月約58宗，跳升約37.9%至約80宗。

第一太平戴維斯獲委任代理公開邀約出售九龍灣信和工商中心地下7室，意向價約6,000萬元，截止日期為10月31日。該地廠建築面積約6,200方呎，樓底高達3.96米。