雅麗閣全幢放盤 市值5.5億

豪宅市況淡靜，部分傳統地段項目推出市場試水溫，有老牌家族放售東半山雅麗閣全幢物業，市場估計市值約5.5億元。

仲量聯行稱，該行獲委託放售上址，物業位於大坑道333號，為一幢樓高4層豪宅，於1982年落成，實用面積約13,840方呎，一梯兩伙提供8個單位，每伙面積約1,628至3,270方呎，地下設有停車場。物業將以現狀出售，並可以公司股權轉讓方式進行買賣。

戴德梁行亦獲本地家族委託，以招標形式出售九龍塘窩打老道156號C號屋，屬一幢樓高4層洋房，連兩個車位推出，首次交易登記實用面積約6,227方呎，附設約812方呎花園。項目於11月14日截標，市場估值約1.5億元，每方呎約2.4萬元。

灣仔舊樓強拍價1.3億 此外，市區舊樓透過重建以提升價值，灣仔秀華坊18號物業獲土地審裁處頒出售賣令，強制拍賣底價1.361億元。該廈為一幢6層高商住樓，於1963年落成。申請人持有物業約83.33%業權，還有一伙地下單位未收購。