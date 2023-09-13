新盤概況：凱和山會所4.7萬呎
多區樓盤蓄勢待發，路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，預告短期內公布首張價單，昨率先披露會所「Club MORI」細節。
該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指出，會所連綠化園林面積合共逾4.7萬方呎，提供27項設施，包括室內恒溫游泳池、童樂間、宴會廳及多用途運動館等。
文曜最快周內開價
建灝地產的馬頭角文曜，部署最快周內開價及開放現樓單位。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，樓盤推出市場至今已接獲逾千宗查詢，大部分為41校網的家庭客，當中有兩成來自內地。
他續指，將為該盤買家提供上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠，不需要此優惠的買家則可獲5%折扣。發展商亦正考慮設按揭付款計劃。為配合文曜銷售部署，中原於九龍塘伯爵街設立樓盤專門店。
瑜一新計劃14%折扣
華懋集團發展的何文田站瑜一，最新公布增設全新建築期付款計劃，並提供14%折扣。該集團銷售總監封海倫指，上述「輕鬆瑜一建築期付款計劃」折扣率，與原有的即供付款計劃僅低一個百分點。
該集團銷售總經理陳慕蘭稱，本月16日至10月8日期間會向買家送贈港鐵商場購物券，按單位戶型劃分可獲購物券的金額介乎1.8萬至3.8萬元。另樓盤售樓處在本月23日起連續兩個周末舉行環保工作坊。另同系薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，部署周內上載樓書。
映築傳單日沽17伙
餘貨盤減價策略奏效，恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，昨日發售18伙由市建局持有的單位。市傳即日賣出17伙，套現逾1.09億元。
恒地旗下的位於粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，新近連錄5宗終止交易個案，涉及金額共1,916.28萬元。該批單位安排周六起重新發售，當中兩伙已加價2%，折實價290.53萬元起。
親海駅推中秋優惠
長實集團(01113)的油塘親海駅，最新推出「親海駅月圓中秋送大禮」優惠。該集團營業部經理陳詠慈稱，由本周六起購入單位的買家，將可獲贈指定商店提供的8.8萬元電器購物禮券。同日起參觀項目示範單位的每組準買家，可獲贈月餅一盒。
此外，龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋，以逾1.03億元招標賣出低座B座地下、2樓及3樓D室四房連花園及天台複式戶，呎價約42,348元。據悉，買家具內地背景。
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