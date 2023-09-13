新盤概況：凱和山會所4.7萬呎

多區樓盤蓄勢待發，路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，預告短期內公布首張價單，昨率先披露會所「Club MORI」細節。

該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指出，會所連綠化園林面積合共逾4.7萬方呎，提供27項設施，包括室內恒溫游泳池、童樂間、宴會廳及多用途運動館等。

文曜最快周內開價 建灝地產的馬頭角文曜，部署最快周內開價及開放現樓單位。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，樓盤推出市場至今已接獲逾千宗查詢，大部分為41校網的家庭客，當中有兩成來自內地。

他續指，將為該盤買家提供上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠，不需要此優惠的買家則可獲5%折扣。發展商亦正考慮設按揭付款計劃。為配合文曜銷售部署，中原於九龍塘伯爵街設立樓盤專門店。

瑜一新計劃14%折扣 華懋集團發展的何文田站瑜一，最新公布增設全新建築期付款計劃，並提供14%折扣。該集團銷售總監封海倫指，上述「輕鬆瑜一建築期付款計劃」折扣率，與原有的即供付款計劃僅低一個百分點。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，本月16日至10月8日期間會向買家送贈港鐵商場購物券，按單位戶型劃分可獲購物券的金額介乎1.8萬至3.8萬元。另樓盤售樓處在本月23日起連續兩個周末舉行環保工作坊。另同系薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，部署周內上載樓書。

恒地旗下的位於粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，新近連錄5宗終止交易個案，涉及金額共1,916.28萬元。該批單位安排周六起重新發售，當中兩伙已加價2%，折實價290.53萬元起。