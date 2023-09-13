二手「息」驚 劈價掟貨

尚悅跌穿8年前呎價

半新盤納米單位「賣一間、蝕一間」。利嘉閣薛丁武稱，環海‧東岸1A座高層L室，實用面積約194方呎，去年底以440萬元放售，近月降價至370萬元，再減至340萬元轉售，呎價約17,526元。原業主2019年以430萬元二手買入，帳面蝕90萬元，為了減輕加息後的供樓負擔而沽貨。同類型單位上月做價仍達357萬元。