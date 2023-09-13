二手「息」驚 劈價掟貨
太古城兩月減295萬 環海‧東岸貶21%
息口趨升，二手業主愈賣愈慌，近期成交普遍要劈價百萬才有承接。鰂魚涌太古城三房單位，約兩個月狂減295萬元沽出，成交價險守「9球」，屬近期低位。納米單位更是跌市犧牲品，紅磡環海‧東岸開放式戶叫價一減再減，累減100萬元成交，做價約4年間帳面貶值約21%。
太古城9月暫錄約6宗買賣，中原趙鴻運表示，屋苑恆山閣高層C室，實用面積約684方呎，附裝修，7月中以1,200萬元連租約放售，剛減至905萬元成交，呎價約13,231元。據了解，新買家為外區用家，待租約期滿後自用，單位現時月租約2.1萬元。
尚悅跌穿8年前呎價
半新盤納米單位「賣一間、蝕一間」。利嘉閣薛丁武稱，環海‧東岸1A座高層L室，實用面積約194方呎，去年底以440萬元放售，近月降價至370萬元，再減至340萬元轉售，呎價約17,526元。原業主2019年以430萬元二手買入，帳面蝕90萬元，為了減輕加息後的供樓負擔而沽貨。同類型單位上月做價仍達357萬元。
元朗尚悅跌穿8年前價位，成交呎價低於萬元。中原王勤學指，項目7座中層套三房單位，實用面積約743方呎，4月開價850萬元，最新減至770萬元，累減125萬元，剛以725萬元售，呎價約9,758元，較2015年4月購入價帳面貶值約1.2萬元。
此外，個別細價屋苑減價後交投回升。利嘉閣黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居1座低層G室兩房戶，約3個月減價約14.3%，剛售480萬元。美聯張子健指，該盤翠湖居1座低層A室套三房戶，成交價約520.4萬元，呎價約8,144元，屋苑9月暫錄約12宗買賣，而上月全月只錄約18宗。
中原黎宗文稱，沙田中心剛錄本月首宗成交，包括唐寧大廈中層D室，7月放盤，累減102萬元，以408萬元易手，呎價約13,555元。
傲瀧持5年輸90萬
逾千萬元住宅單位都「劈到出血」。利嘉閣鄭啟聰指，清水灣傲瀧2座中層C室，減價132萬元，連車位售1,768萬元，呎價約15,428元，5年多帳蝕89.9萬元。消息稱，西灣河逸濤灣1座極高層單位，曾叫價1,300萬元，市傳售1,205萬元，約3年帳面貶值數萬元，屬屋苑多年來首宗蝕讓。
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