簡訊一覽
●中國中車(01766)公布，昨日董事會已收到樓齊良辭任公司執行董事及總裁等職務的報告，原因是工作調整。
●盈健醫療(01419)預期，截至今年6月底止全年股東應佔溢利不多於1.85億元，遠低於去年同期的3.75億元盈利。
●億達中國(03639)8月合約銷售錄4,500萬元（人民幣‧下同），及權益合約銷售金額約4,100萬元，均低過7月水平；首8個月分別為10.37億元及9.74億元，按年各跌23.12%及15.88%。
●旭輝控股集團(00884)公布，連合營及聯營公司的合同銷售金額於8月錄約44.6億元（人民幣‧下同），按年挫70.38%；首8個月累計合同銷售額為511億元，亦跌45.81%。以公司股東權益應佔合同銷售額計，今年8月約23億元，首8個月錄265.3億元。
●香港金管局總裁余偉文獲委任為國際清算銀行（BIS）主要新興市場經濟體行長會議主席。余表示，新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統中發揮的作用日益重要。
●英國統計局數據顯示，按國際勞工組織（ILO）標準計算，英國截至7月止3個月季調後失業率按季續升0.5個百分點至4.3%，按年升0.7個百分點；較疫情前即2019年12月至2020年2月水平高0.3個百分點。
●石油輸出國組織（OPEC）公布的最新月度報告顯示，由於沙特延長減產，原油市場缺口達每天300萬桶；同時OPEC維持今明兩年全球原油需求增速保持在每日240萬桶及220萬桶的預測不變。
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