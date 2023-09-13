●英國統計局數據顯示，按國際勞工組織（ILO）標準計算，英國截至7月止3個月季調後失業率按季續升0.5個百分點至4.3%，按年升0.7個百分點；較疫情前即2019年12月至2020年2月水平高0.3個百分點。

●石油輸出國組織（OPEC）公布的最新月度報告顯示，由於沙特延長減產，原油市場缺口達每天300萬桶；同時OPEC維持今明兩年全球原油需求增速保持在每日240萬桶及220萬桶的預測不變。