甲骨文雲業務收入增長放緩 指引遜

美國科技巨企甲骨文（Oracle）公布截至8月底止一季業績，期內收入按年升8.8%至124.53億美元，惟其雲業務收入按年增長29.05%，較前一季度53.52%的增幅顯著放緩。與此同時，該企對於本季業務的展望也偏向保守，料總體收入按年增幅介乎5至7%，意味着增長進一步放緩。

股價早段跌12% 令人失望的雲業務增速以及業績展望，導致甲骨文股價於周二早段曾跌12.24%，低見111.2美元。不過，公司行政總裁Safra Catz仍試圖向投資者強調一些個別業務亮點，比如上季雲業務中的基礎設施收入增長66%，增速遠超其他大規模的雲基礎設施競爭對手。

另外，甲骨文管理層亦不出所料地再次提到生成式人工智能（Generative AI）。董事長兼技術總監Larry Ellison表示，生成式AI或許是史上最重要的新運算技術，目前AI開發公司已經簽約採購價值超過40億美元的甲骨文第二代雲端服務平台（Gen 2 Cloud）運算資源，相較第四季末高出一倍。

上季淨利潤升56% Ellison續稱，許多大型的AI技術公司和領先的初創公司繼續擴大與甲骨文的業務合作，原因是公司提供的雲服務可以兩倍的速度和不到一半的成本去訓練AI模型。

該公司上季淨利潤為24.2億美元，按年大增56.33%。不過在撇除若干非經營項目後，按非公認會計準則（Non-GAAP）的經調整淨利潤增幅只有18.74%，金額為33.58億美元。