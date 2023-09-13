日晶片商謀建東瀛硅谷

中美晶片戰，由美國拉攏日本開發高端晶片產業正在逐步推進。被視為日本晶片國家隊的Rapidus，其社長小池淳義表示正在游說晶片商、供應商以至研究機構到北海道設廠，力拚於2030年以前在當地打造不輸給美國硅谷的「北海道谷」（Hokkaido Valley）。

多家企業評估設廠 據小池的介紹，「北海道谷」是從無到有建設，在當地政府合作之下，將會選址苫小牧到札幌、石狩一帶，以製造最先進晶片，屬於構建類似硅谷生態系統更廣泛方案的一部分。當中會計劃建立起能通往多個港口的晶片製造環境，透過整合供應鏈，可以迅速應對客戶需求。他對「北海道谷」的構想有信心，並透露有「非常多家設備廠商、材料廠商正認真進行設廠評估。」

日本經濟產業大臣西村康稔本月初時曾表示，全球尖端晶片工藝的研發公司比利時微電子研究中心（IMEC）、美國刻蝕機巨頭泛林集團（Lam Research）考慮在北海道設立據點。北海道經濟產業局亦稱，千歲市有Mitsumi的模擬晶片工廠、SUMCO的硅晶圓工廠，但如果要像九州的熊本一樣建立起半導體供應鏈的話，仍需要時間。

Rapidus被視為國家隊 去年8月才成立的Rapidus，由三菱日聯銀行、日本電氣、日本電信電話、軟銀、Sony、豐田汽車等8間日本企業共同出資，公司的不少項目獲日本政府大量補貼，被視為日本晶片的國家隊。

去年12月，美國老牌科技企業國際商業機器（IBM）和Rapidus宣布開發兩納米晶片製程技術，後者更將量產兩納米晶片的目標定在2027年。

分析指，該晶片由於技術太先進，暫時能否如期完成目標成疑。該晶片被指較2022年才推出市場的7納米晶片性能提高多達45%，功耗降低75%。