美經濟榮景難持續

摩通戴蒙憂全球收水狂花錢 環境隨時劇變 美國經濟數據普遍向好，通脹穩步回落，金融市場亦欣欣向榮。再有華爾街巨頭警告潛藏在暗處的經濟風險。世界上最大的銀行摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，儘管近期美國經濟表現良好，但如果認為經濟榮景將會持續下去，那將是個「巨大的錯誤」，警告衰退危機仍存在。

戴蒙出席一場金融研討會時表示，美國消費者有着健康的財務狀況，加上不斷上升的薪酬，這些都正在支撐着美國經濟的繁榮，惟未來仍有風險。他最擔心的問題包括：各國央行透過量化緊縮（QT）收緊市場資金流動性、俄烏戰爭，以及世界各國政府無止境地在花錢。

房產汽車貸款壓力浮現 他直言︰「如果說當前消費強勁，代表未來幾年的經濟環境將蓬勃發展，那會是個巨大的錯誤。」許多企業目前感覺相當不錯，原因是只看到當前的業績，但形勢隨時可能發生變化，「我們不知道未來12至18個月後，這一切會有怎樣的全面影響」。戴蒙去年曾警告，一場「經濟颶風」即將吹襲美國，但美國經濟目前仍表現強勁。

目前來看，債務違約率仍屬於歷史上相對較低的水平，讓包括摩通在內的許多銀行在放貸業務方面賺取暴利。惟戴蒙指出，在房地產和次級汽車貸款領域方面，壓力正在浮現。

貝萊德智庫（BII）亦警告，市場似乎忽視了經濟停滯的風險，隨着消費者的超額儲蓄耗盡，明年經濟增長可能會放緩，經濟衰退仍可能會發生。BII更指出，當前宏觀環境仍是前所未見的，市場風向不斷轉變，從憧憬經濟避過衰退轉為擔心前景可能在短短數月內發生。

中美問題礙摩通華業務 戴蒙又指，未來的不確定性仍然龐大，而且危險，當中包括中美關係惡化，令摩通在中國業務由前景亮麗，變成只是「剛好而已」。同時，美國監管部門亦正在加強對銀行的管制，包括提高緩衝資本要求，這種做法亦引來他的抨擊。

他解釋稱，美國監管部門的做法等同於令美國銀行在面對國際競爭對手時處於劣勢，帶來「巨大的負面影響」。他又援引今年初爆發的銀行業倒閉危機，直言「中央銀行當初告訴全世界利率不會上升」。他這番話明顯是批評聯儲局，因當局最初堅稱通脹只是「暫時」故不用加息，其後又突然轉軚瘋狂加息，導致個別銀行錯配資產組合，買入太多低息長債。比如硅谷銀行（SVB）就是因為手頭大量美國國債減值（本身未料到聯儲局會大手加息），因而觸發資金流動性危機，最後倒閉收場。

戴蒙更稱，監管部門應該更加「謙虛」，指聯儲局才是導致銀行倒閉的兇手，直言「如果我是他們（聯儲局官員），我會在此事上表現得更加謙虛」。

美國近年經濟增長表現