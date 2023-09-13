保監局提醒險企 極端天氣速理賠

惡劣天氣頻頻襲港，市場關注保險能否保障損失。保險業監管局昨日向保險業界發出通函，提醒業界惡劣天氣事件後，應迅速理賠，並應提供足夠資源，以處理潛在的大量查詢和索賠。同時敦促保險業以透明、公平和及時的方式解決索賠，且在過程中表現出對保單持有人的同理心。

保監局在通函中表示，香港在過去10天先後遭遇超強颱風「蘇拉」，以及「海葵」餘波帶來的暴雨，並引發多地水浸等惡劣天氣，預計有關事件將造成龐大經濟損失，而且損失規模會繼續擴大。

保監局期望藉此機會喚起公眾對市場保障缺口，以及為潛在風險提供足夠保障的必要認識，但首要是保險業需要滿足公眾對專業服務和及時解決合法索賠的期望。為了解有關事件對保險行業的理賠影響，該局將向保險公司收集相關統計數據。

Blue上半年APE增近3倍 另外，網上人壽保險公司Blue公布，今年上半年年化保費等值（APE）按年增長近3倍，而今年首季的新業務價值（VNB）亦按年上升超過六成。該公司行政總裁兼執行董事孔德秋透露，公司積極拓展保障範疇，擬於今年內進軍個人牙科保障，涵蓋大灣區牙科醫療保健服務，以緊貼市場需求。