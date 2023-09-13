新增循環貸款虛銀首佔最多

全球資訊公司及香港信貸資料服務機構環聯發布最新《2023年第二季信貸行業分析報告》顯示，香港信貸活動繼續錄得強勁增長，第二季新增信用卡的總信用額按年上升73%，而次級風險消費者的新增信用額按年增加242%。

35%港人計劃未來一年借貸 報告指出，新增貸款宗數的強勁增幅源自樂觀的市場情緒，與環聯今年第三季消費者脈搏調查數據脗合。該調查中，45%受訪者對未來12個月的家庭財務狀況表示樂觀，並有35%計劃在未來一年內申請新信貸或為現有信貸進行再融資。雖然現時香港處於高利率環境，仍有58%受訪者表示目前利率對未來一年申請信貸的決定只有輕微或沒有影響。

此外，今年首季新增循環貸款宗數按年增加15%，與新增信用額增長比例相同；而次級風險級別消費者的新增宗數增長達35%。虛擬銀行自進入信貸市場起，首次成為發行最多循環貸款的機構，佔總新增循環貸款宗數49%，並成為該產品市場的領先發行商。

由於虛擬銀行現可提供大部分傳統銀行的理財產品，並透過數碼科技提供更快捷及便利的服務，加上虛擬銀行特設的安全機制在合規情況下可接受所有客戶的申請，而不設最低存款額要求，所以其產品在各信貸風險級別消費者類別的市場佔有率持續增加。今年第三季消費者脈搏調查中，56%受訪者表示持有金融科技公司或虛擬銀行的貸款。

報告又指出，新增私人貸款宗數按年增加5.2%，大部分新增宗數來自於優良及以下風險級別的消費者；應繳款項按年上升8%，維持較疫情前高的水平。除循環貸款市場外，虛擬銀行於私人貸款的市場佔有率亦日漸增加，佔本季新增私人貸款宗數的9%，而去年同期為7%。傳統銀行的佔有率自去年44%下降至40%，而財務公司的佔有率則增加3個百分點至51%。