理想周賣8500輛創新高

理想稱，在剛過去的第37周（9月4至10日），汽車銷量為8,500輛；而截至9月10日的月度銷量達1.11萬輛，持續領跑新勢力。

與此同時，內地汽車圈最新傳出，被美國制裁的電訊設備製造商華為最新的智能輔助駕駛系統ADS 2.0，年底可在全國所有城市開通，估計華為已徹底擺脫地圖導航限制，取得突破進展。按照規劃，華為ADS 2.0今年第三季會實現無地圖營運，第四季則實現45個城市無圖。今次最大的升級技術，是不依賴高精地圖形式，做到有圖無圖都能開。

美國電動車企特斯拉（Tesla）方面，摩根士丹利最新發表報告，指該企旗下Dojo超級電腦的發展受關注，又指Dojo超級電腦可更快採用自動駕駛出租車和網絡服務，可處理培訓駕駛系統中的大量數據，新的潛在市場猶如AWS對亞馬遜一樣重要。此外，該行提到，特斯拉年底前推出的下一代全自動駕駛系統以及明年初的人工智能日，均是值得關注的因素。