碧桂園6境內債准展期 內房股受捧

據報，兩筆暫未通過展期方案的境內公司債為「16騰越02」和「20碧地04」，持有人會議表決截止時間延期至昨日晚上。

值得留意的是，融創旗下境內實體融創房地產公布，把「PR融創01」、「20融創02」、「H融創07」將自今日開市起停牌，3筆債券發行總額101億元人民幣。

融創房地產表示，已對上述3筆債券本息兌付安排作出進一步調整，公司擬於本月30日根據持有人會議決議要求進行現金支付及小額兌付，因債券本息兌付流程需要，為求保證後續平穩實施，保護廣大投資者的利益，申請把有關債券停牌。

另有分析指，碧桂園國際債權人很難獲得該企在內地的資產和子公司，因此他們的目光很可能瞄準海外資產，馬來西亞「森林城市」項目的權益或能收回約15億美元。