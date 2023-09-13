碧桂園6境內債准展期 內房股受捧
內地發展商碧桂園(02007)旗下8隻涉108億元人民幣的境內公司債展期方案，據報當中有6隻已獲表決通過，意味有關債務的還款期限延長3年，至於暫未通過的兩筆債，投票時間則延至昨日晚上。消息刺激碧桂園股價昨日抽升3.88%至1.07元，連帶其他內房股一同炒上。
據報，兩筆暫未通過展期方案的境內公司債為「16騰越02」和「20碧地04」，持有人會議表決截止時間延期至昨日晚上。
遠洋飆82% 正榮升五成
多隻內房股昨日爆升，其中遠洋集團(03377)昨日勁升82.41%，報0.83元，以升幅計為全日第二佳個股，打入港股通10大成交活躍榜，獲「北水」淨買入3,801萬元，全日成交飆至10.51億元。
淨吸「北水」兩億元的融創中國(01918)股價一度升近17%，高見3.59元，惟收市倒跌7.49%，報2.84元。
值得留意的是，融創旗下境內實體融創房地產公布，把「PR融創01」、「20融創02」、「H融創07」將自今日開市起停牌，3筆債券發行總額101億元人民幣。
融創房地產表示，已對上述3筆債券本息兌付安排作出進一步調整，公司擬於本月30日根據持有人會議決議要求進行現金支付及小額兌付，因債券本息兌付流程需要，為求保證後續平穩實施，保護廣大投資者的利益，申請把有關債券停牌。
另有分析指，碧桂園國際債權人很難獲得該企在內地的資產和子公司，因此他們的目光很可能瞄準海外資產，馬來西亞「森林城市」項目的權益或能收回約15億美元。
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